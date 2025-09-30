НАТО хочет ликвидировать Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), чтобы создать новый плацдарм для борьбы против Российской Федерации. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

Эксперт уверен, что существование не непризнанной республики мешает странам НАТО установить контроль над Молдавией, Румынией и Украиной. Степнов подчеркнул, что основными задачами Евросоюза и США в регионе являются наращивание военного присутствия и формирование бесшовного плацдарма на юго-восточном фланге.

Кроме того, вступление в конфликт Молдавии облегчается тем, что она не является членом Североатлантического альянса, отметил эксперт.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

