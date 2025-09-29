На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В офисе Зеленского анонсировали важные соглашения между Украиной и США

Ермак: Украина хочет заключить с США сразу четыре соглашения
true
true
true
close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Украина надеется заключить с США сразу четыре двухсторонних соглашения, в том числе о поставках оружия и производстве дронов. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада».

«Нам важно согласовать и подписать очень важные документы», — сказал политик.

По его словам, в первую очередь это документы по поставкам американского оружия на Украину. Кроме того, Киев хочет договориться с Вашингтоном о поставках беспилотников и совместном производстве дронов. Также речь идет о соглашениях по свободной торговле с США и гарантиях безопасности. Ермак уточнил, что украинская делегация прибудет в США уже на этой неделе для переговоров по двум из четырех документов.

Кроме того, Ермак анонсировал свою поездку в Соединенные Штаты совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Также запланирован визит в США премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу заключить сделку по производству БПЛА на сумму $50 млрд. Украина предлагает США подписать договор на пять лет и совместно производить по 10 млн дронов в год. Зеленский отметил, что инициативу скорее всего начнут реализовывать после завершения боевых действий.

Ранее Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк».

