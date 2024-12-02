Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг допустил уступку Украиной территорий ради достижения мира

Столтенберг допустил временную уступку Украиной территорий ради достижения мира

close
Johanna Geron/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «временная уступка» территорий Украины в пользу России является одним из вариантов быстрого завершения боевых действий. Его слова приводит телеканал N-TV.

«Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна навсегда отказаться от этой территории», — сказал Столтенберг.

По его словам, властям Украины необходимо получить гарантии безопасности в обмен на «временную уступку» территорий. Этой гарантией могло бы стать членство Киева в Североатлантическом альянсе, однако есть и «другие способы вооружить и поддержать украинцев», указал он.

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения Украине потерянных территорий — в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать переговоры Украины с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами