Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре

Володин: с октября вступят в силу новые нормы поддержки участников СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в октябре, прежде всего речь идет о поддержке участников СВО. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

«Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих - после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место», — написал он.

Кроме того, у добровольцев теперь будет возможность получать воинские звания без военных сборов, отметил Володин.

Спикер Госдумы также напомнил, что будет проиндексирован оклад военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов на 7,6%.

Вместе с тем самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы, сообщил он.

До этого помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что проблемы в вопросах поддержки героев спецоперации сохраняются, но для их решения нужны новые подходы.

По словам помощника российского лидера, в стране необходимо задать единый подход к помощи героям СВО, чтобы реализовывать работу четко и понятно.

В ходе беседы с журналистами Дюмин отметил, что тема ближайшего заседания президиума госсовета будет посвящена вопросам поддержки участников спецоперации на Украине, поскольку этот вопрос президент России Владимир Путин держит под личным контролем.

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.