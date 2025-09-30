На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Империалистический захват»: Орбан рассказал о целях Запада на Украине

Орбан: Запад намерен захватить Украину ради земель, ресурсов и денег
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

США и Европа намерены захватить Украину ради денег и природных ресурсов, находящихся в стране. Об этом в соцсети X заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег», — подчеркнул он.

В рамках западной политики в отношении Украины речь в первую очередь идет о власти и наживе, отметил премьер.

До этого Орбан, комментируя до этого обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Украины с использованием БПЛА, заявил, что это не имеет значения, поскольку республика «не суверенна».

Политик заверил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться о ситуации на востоке страны.

При этом, по мнению Орбана, Россия гарантирует безопасность Венгрии.

Ранее Венгрия заблокировала украинские СМИ.

Переговоры о мире на Украине
