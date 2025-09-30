В Киеве оценили заявление Орбана о венгерских дронах на Украине

МИД Украины увидел в словах Орбана о дронах на Украине признание

Глава МИД Украины Андрей Сибига высмеял заявление Будапешта о том, что нарушившие украинское воздушное пространство БПЛА принадлежали Венгрии. Слова министра приводит пресс-служба министерства.

«Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр (Виктор. — «Газета.Ru») Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о «фейке»? Плохо состарился?» — отметил министр.

Орбан, комментируя до этого обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Украины с использованием БПЛА, заявил, что это не имеет значения, поскольку республика «не суверенна».

«Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной», — говорил он.

Политик заверил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться о ситуации на востоке страны.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии. Зеленский предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью, собирая информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

