Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Тема предстоящего обращения не раскрывается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

«11:00 (18:00 мск). Президент сделает заявление», — отмечается в документе.

Согласно расписанию, обращение состоится вскоре после возвращения Трампа в Белый дом со встречи с военным министром Питом Хегсетом и сотнями американских генералов и адмиралов в Куантико (штат Вирджиния).

26 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве сообщила, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Позже спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не запрещает украинской стороне наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее Стив Уиткофф заявил о возможном влиянии мирного плана Трампа по Газе на Украину.