Уиткофф заявил о возможном влиянии мирного плана Трампа по Газе на Украину

Уиткофф: мирный план Трампа по Газе может повлиять на конфликт на Украине
true
true
true
close
LUDOVIC MARIN/Reuters

Мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть применен к конфликту между Россией и Украиной. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник добавил, что оба конфликта нуждаются в решении, однако по Газе уже существует готовый план урегулирования, в отличие от украинского кризиса.

До этого газета Times of Israel писала, что Стив Уиткофф может в конце нынешнего года оставить пост специального посланника президента США. По данным источника, это связано в том числе с тем, что прорыв в войне в секторе Газа, видимо, близок после заявления президента США Дональда Трампа о принятии Израилем последнего американского предложения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, можно ли считать встречу Путина и Трампа в Анкоридже обнуленной.

