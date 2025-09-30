На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог обвинил Францию в подготовке Молдавии к расширению НАТО

Политолог Рар: Франция готовит Молдавию к расширению НАТО
Михай Карауш/РИА Новости

Франция, вмешиваясь в выборы в Молдавии, готовит ее к расширению НАТО. Такое мнение высказал политолог Александр Рар в комментарии газете «Взгляд».

По словам эксперта, британские и французские спецслужбы после окончания холодной войны взяли под свой контроль процессы в Восточной Европе.

«Цели Парижа ясны. Среди них, в частности, — рост геополитического влияния, противостояние с «имперской Россией», а также подготовка к расширению НАТО», — заявил Рар.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о массовых нарушениях на парламентских выборов в Молдавии. По ее словам, Москва зафиксировала колоссальное количество нарушений со стороны властей и зарубежных спонсоров «всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах».

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фон дер Ляйен «открыла двери» в ЕС для Молдавии после прошедших выборов.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
