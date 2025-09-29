На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен «открыла двери» в ЕС для Молдавии после прошедших выборов

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Молдова, наши двери открыты
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с прошедшими парламентскими выборами, и заявила о том, что стране открыты теперь двери в Европейский Союз (ЕС). Об этом она сообщила в соцсети Х.

«Молдова, у вас снова получилось. Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем с вами на каждом этапе пути», – написала дер Ляйен.

Парламентские выборы в Молдавии прокомментировал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что «сами молдаване должны разобраться». По информации Пескова, в стране есть различные политические силы, и некоторые из них заявляют о несогласии с итогами выборов. Также пресс-секретарь президента сообщил о том, что в России было открыто всего два участка для голосования молдован, что лишило возможности проявить свою гражданскую позицию сотням тысяч граждан.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии явка на выборах превысила 33,3%. Оппозиционный Патриотический блок вместе с другими силами набрал 49,84% голосов, в то время как правящая партия президента Майи Санду — «Действие и солидарность» (ПДС) — получила 50,16%.

Ранее в Кишиневе начались митинги несогласных с результатами выборов.

