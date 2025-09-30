Кортеж президента Эквадора подвергся нападению

В Эквадоре протестующие напали на кортеж президента страны Даниэля Нобоа. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети X.

Нобоа уточнил, что возглавлявшийся им гуманитарный конвой, в составе которого были делегаты ООН и Евросоюза, посол Италии и апостольский нунций, попал в засаду в городе Отавало. По его словам, протестующие «сопротивляются прогрессу Эквадора и выбирают насилие».

Президент опубликовал несколько видео и фото с разбитыми или поврежденными окнами автомобилей.

По данным газеты Universo, на кортеж, который охраняли около полсотни военных, напали примерно 350 человек и забросали автомобили бутылками с зажигательной смесью.

14 сентября сообщалось, что в Эквадоре администрация президента временно сменила прописку после того, как глава страны отменил субсидии на топливо. Отмена субсидий, вызвавшая существенный рост цен, привела к резкому росту недовольства среди населения страны, забастовкам и активным акциям протеста.

В 2022 году в Эквадоре также проходили антиправительственные акции из-за высоких цен на топливо. Тогда власти согласились снизить стоимость дизеля за счет роста государственных расходов.

