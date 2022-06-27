Президент Эквадора Лассо: власти страны снизят цены на топливо под давлением протестующих

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что правительство республики снизит цены на бензин и дизельное топливо, что являлось одним из основных требований участников продолжающихся две недели антиправительственных выступлений в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Лассо заявил, что принял решение о снижении цен на бензин и дизельное топливо. По его словам, все считают, что они стали краеугольным камнем конфликта, и хотя правительству Эквадора совершенно понятно, что это не тот фактор, который вызывает проблемы граждан страны, в кабмине думают об общем благе и гражданском мире.

В публикации отмечается, что принудительное изменение цены спровоцирует дополнительные государственные расходы в размере около $216 млн в год.

Ранее в министерстве энергетики и горной добычи Эквадора заявили, что добыча нефти в стране находится на критически низком уровне и будет остановлена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах, нарушенная в результате массовых протестов, не будет восстановлена.