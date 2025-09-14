Президент Эквадора переехал после отмены субсидий на топливо в стране

В Эквадоре администрация президента переехала после отмены субсидий на топливо

В Эквадоре администрация президента Даниэля Нобоа временно сменила прописку после того, как глава страны отменил субсидии на топливо. Об этом сообщает газета La República со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Правительство Эквадора объявило, что, начиная с этой субботы, оно будет временно работать в провинции Котопахи, чтобы «лучше взаимодействовать с гражданами», — говорится в сообщении.

Параллельно в провинции Пичинча перевозчики готовятся к забастовке с понедельника. К ним присоединятся таксисты, а также водители школьного транспорта и туристических компаний. Остальные будут работать, пока у них не закончится бензин.

Профсоюзы обещают прекратить забастовку, если власти допустят их представителей к обсуждению ситуации с тарифами на топливо.

Отмечается, что после отмены субсидий стоимость дизельного топлива в стране выросла с $1,8 до $2,8 за галлон (3,78 литра — прим. ред.).

В 2022 году в Эквадоре также проходили антиправительственные акции из-за высоких цен на топливо. Тогда власти согласились снизить стоимость дизеля за счет роста государственных расходов.

Ранее в Австралии прошла массовая забастовка учителей.