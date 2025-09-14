На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Эквадора переехал после отмены субсидий на топливо в стране

В Эквадоре администрация президента переехала после отмены субсидий на топливо
true
true
true
close
Karen Toro/Reuters

В Эквадоре администрация президента Даниэля Нобоа временно сменила прописку после того, как глава страны отменил субсидии на топливо. Об этом сообщает газета La República со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Правительство Эквадора объявило, что, начиная с этой субботы, оно будет временно работать в провинции Котопахи, чтобы «лучше взаимодействовать с гражданами», — говорится в сообщении.

Параллельно в провинции Пичинча перевозчики готовятся к забастовке с понедельника. К ним присоединятся таксисты, а также водители школьного транспорта и туристических компаний. Остальные будут работать, пока у них не закончится бензин.

Профсоюзы обещают прекратить забастовку, если власти допустят их представителей к обсуждению ситуации с тарифами на топливо.

Отмечается, что после отмены субсидий стоимость дизельного топлива в стране выросла с $1,8 до $2,8 за галлон (3,78 литра — прим. ред.).

В 2022 году в Эквадоре также проходили антиправительственные акции из-за высоких цен на топливо. Тогда власти согласились снизить стоимость дизеля за счет роста государственных расходов.

Ранее в Австралии прошла массовая забастовка учителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами