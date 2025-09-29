Брат Вэнса, воевавший за ВСУ, заявлен участником форума в Варшаве

Воевавший за ВСУ брат Вэнса станет спикером на форуме по безопасности в Польше

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс, ранее воевавший на стороне ВСУ, станет спикером на форуме по безопасности в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно программе мероприятия, дискуссия с его участием запланирована на вторник. Она получила название «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».

В материалах форума Нейт Вэнс представлен как «ветеран войны на Украине».

В марте французская газета Le Figaro писала, что Нейт Вэнс покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента. Издание пишет, что Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта, более того — он разочарован позицией кузена по этому вопросу. По словам экс-бойца ВСУ, он мог бы рассказать вице-президенту «правду без прикрас» о ситуации на Украине. Однако брат «никогда не пытался узнать больше», с сожалением отметил Нейт.

Позже Джей Ди Вэнс подтвердил, что его кузен воевал на стороне ВСУ.

Ранее Вэнс пригрозил России «очень дурными» последствиями.