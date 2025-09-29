Трамп допустил присоединение Ирана к Авраамовым соглашениям

Трамп: Иран в перспективе может присоединиться к Авраамовым соглашениям

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не исключает присоединение Ирана к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

«И кто знает, может быть, даже Иран сможет присоединиться [к соглашениям] <...> Я действительно в это верю, он может стать участником», — сказал он.

Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон надеется восстановить отношения с Ираном.

7 августа президент США призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем. По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для США крайне важно, чтобы все страны ближневосточного региона присоединились к Авраамовым соглашениям.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан. До этого Израиль из арабских государств имел дипломатические отношения лишь с Египтом и Иорданией.

Ранее в России не исключили нового обострения между Ираном и Израилем.