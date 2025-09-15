В России не исключили нового обострения между Ираном и Израилем

Шойгу: не исключен новый виток напряженности между Ираном и Израилем

Между Ираном и Израилем в любой момент может произойти новый виток напряженности. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он отметил, что сейчас Иран и Израиль соблюдают режим прекращения огня и перемирия. Однако такая ситуация может в любой момент кардинально измениться и привести к новому витку напряженности.

Шойгу подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы не допустить новой эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, силового решения ирано-израильских противоречий не существует.

14 сентября сообщалось, что глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Катар для участия в заседании министров иностранных дел стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе. Экстренный саммит посвящен обсуждению авиаударов Израиля по Катару.

Ранее СМИ сообщили о ликвидации Израилем нескольких иранских командиров.