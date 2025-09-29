В канцелярии Нетаньяху рассказали о его встрече с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, пишет ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и сопровождающие его лица вылетели в Вашингтон», — говорится в сообщении.

Встреча Нетаньяху с американским лидером состоится в Белом доме, уточнили в канцелярии. Ожидается, что после ее завершения лидеры двух государств сделают заявления для прессы.

До этого премьер-министр Израиля принял участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С трибуны Нетаньяху обратился к членам палестинского движения ХАМАС и потребовал немедленно сложить оружие, а тауже освободить заложников в обмен на прекращение войны в секторе Газа.

Премьер сообщил, что трансляция его обращения ведется не только через громкоговорители на границе Израиля с анклавом, но и напрямую поступает на мобильные телефоны лидерам ХАМАС. Это возможно «благодаря особым усилиям израильских спецслужб», сказал Нетаньяху. Он добавил, что если представители ХАМАС пойдут на его условия, то «будут жить», если нет — «Израиль догонит и уничтожит всех».

Ранее стали известны детали плана Трампа по перемирию в секторе Газа.