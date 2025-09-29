РФ ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией по российским экспортным кредитам

Россия ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией по экспортным кредитам РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протоколов к соглашению с Турцией о предоставлении ей экспортного кредита РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Протоколы направлены на преодоление сложностей с платежами в долларах в рамках исполнения Турцией платежных обязательств перед РФ, пишет РИА Новости. Как уточнил замминистра финансов РФ Владимир Колычев, признается надлежащим исполнение турецкой стороной просроченных обязательств по кредиту в 2024 году.

Таким образом российская сторона скорее откажется от наложения на Анкару штрафных санкций.

Недавно лидер турецкой Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о возможном союзе Турции, России и Китая. По его мнению, Израиль создает прямую угрозу для безопасности Турции и региональной стабильности, поэтому нужно тщательно рассмотреть все возможные сценарии развития событий.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не «в полной мере ознакомлен» с инициативой о возможном союзе Турции, России и Китая для нейтрализации региональных угроз.

Ранее Путин высоко оценил отношения между Россией и Турцией.