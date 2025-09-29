На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибига анонсировал новые удары ВСУ: «Полетит в ответ России»

Глава МИД Украины Сибига предупредил о «зеркальных ответах» на действия России
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал новые атаки по территории России, заявив, что за каждый удар «такое же количество ракет и дронов может прилететь в ответ». Его слова приводит «РБК-Украина».

«Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России. Это уже сейчас частично происходит», — сказал Сибига.

Он заявил о необходимости для Украины достичь паритета, чтобы отвечать на действия России. Министр иностранных дел также призвал избавиться от иллюзий и «действовать решительно».

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk для Украины. Россия уже анализирует заявления о возможной поставке ракет Киеву, заявили в Кремле.

Как эти ракеты могут поменять обстановку на СВО и чем российские военные могут ответить на действия Запада — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Польше призвали Запад признать себя частью конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами