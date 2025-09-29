На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше призвали Запад признать себя частью конфликта на Украине

Премьер Туск назвал Запад частью конфликта на Украине, который нельзя проиграть
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Запад осознать, что конфликт на Украине – «наша война», которую он не имеет права проиграть. Его слова с выступления на Варшавском форуме по безопасности приводит RMF 24.

Туск призвал донести до общественности, что мир не является чем-то гарантированным навсегда. Он отверг заявления о том, что конфликт на Украине не должен интересовать других.

«Мы должны осознавать <...> что это наша война, потому что война на Украине является лишь частью того жуткого проекта, который время от времени появляется в мире», — заявил премьер Польши.

По его словам, если Запад потерпит поражение, то это коснется следующих поколений «в Европе, в США, во всем мире».

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Европа не развяжет войну с Россией. По мнению Медведева, европейские политики не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.

Ранее Туск похвалил Санду за то, что она «остановила» Россию.

