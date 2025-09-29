На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе анонсировали новый раунд консультаций России и Индии по безопасности

СБ: новый раунд консультаций России и Индии по безопасности пройдет во вторник
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Новый раунд консультаций России и Индии по региональной безопасности состоится в Москве во вторник, 30 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.

«В преддверии визита президента В.В. Путина в Индию и полноформатных переговоров на высшем уровне 30 сентября 2025 года в Москве состоится очередной раунд двусторонних консультаций по региональным вопросам», — говорится в сообщении Совбеза.

В пресс-службе отметили, что в консультации примут участие заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктова и замсоветника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паван Капур. Участники обсудят обстановку в Южной Азии и на Ближнем востоке, а также обменяются мнениями по конфликту на Украине.

27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Путин в декабре посетит Индию. Министр отметил, что Москва уважительно относится к национальным интересам и внешней политике Нью-Дели.

Ранее Путин уступил Моди свое любимое место в Aurus.

