Экс-президент Грузии Саакашвили после приговора суда признал себя бездомным

Саакашвили: у меня практически нет денег, у меня нет даже квартиры
Irakli Gedenidze

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи в тюрьме, объявил об отсутствии жилья. Об этом он написал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин (вероятно, глава партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили — прим.ред.) хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники», — заявил Саакашвили.

29 сентября Тбилисский городской суд обязал Саакашвили, а также бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию, выплатить 9 млн лари (более $3 млн), которые были растрачены за время его правления (2004 — 2013 годы). При этом Джанашию инстанция оштрафовала на 300 тыс лари (более $100 тыс). Вердикт вынес судья Александр Гзиришвили по иску министерства финансов Грузии.

2 сентября грузинские власти обвинили Саакашвили в преступлениях против территориальной целостности страны. Специальная правительственная комиссия провела расследование, которое показало, что бывший президент намеренно провоцировал вооруженный конфликт с Россией.

Ранее власти Грузии исключили возможность помилования Саакашвили.

