Власти Грузии обвинили бывшего президента Михаила Саакашвили в преступлениях против территориальной целостности. Об этом сообщает РИА Ноости.

Работа Саакашвили на посту президента стала объектом расследования со стороны специальной парламентской комиссии, созданной 5 февраля. Этот правительственный орган провел многочисленные слушания, в том числе по вопросам вооруженного конфликта с Южной Осетией. 2 сентября комиссия передаст итоговый доклад в бюро парламента.

В докладе говорится, что в контексте международных событий, таких как визит госсекретаря США Кондолизы Райс в Грузию, становится очевидным, что внешние силы целенаправленно подталкивали Саакашвили к конфронтации. Это, по мнению председателя комиссии Теи Цулукиани, привело к вооруженному конфликту 2008 года.

Расследование Цулукиани показывает, что при Саакашвили Грузия начала терять свою территорию в зонах конфликтов — в Южной Осетии и в Кодорском ущелье. С 2004 года действия Саакашвили и его партии «Национальное движение» наносили серьезный урон государственным интересам, говорится в документе. В частности, речь идет о разрушении инфраструктуры, которая способствовала поддержанию мира и стабильности на спорных территориях.

Особое внимание в отчете уделяется закрытию рынка в селе Эргнети — ключевого пункта на южном выезде из Цхинвала, выполнявшего функцию миротворческой площадки между грузинами и осетинами. Этот шаг, по мнению комиссии, подорвал попытки сохранить диалог и снизить напряженность в регионе. Также в отчете отмечается, что под руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) были закрыты многочисленные гуманитарные, социальные и культурные программы, что усугубило ситуацию на спорных территориях.

Ранее США не поддержали в ООН территориальную целостность Грузии.