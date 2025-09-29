На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ПАСЕ заявили, что жители Приднестровья столкнулись с препятствиями на выборах в Молдавии

Глава делегации ПАСЕ рассказал о препятствиях для голосования в Молдавии
Vladislav Culiomza/Reuters

Снятие кандидатов в последние минуты и постоянные препятствия могли помешать голосованию жителей Приднестровья на парламентских выборах в Молдавии. Об этом сообщил глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) на выборах Крис Саид на пресс-конференции по итогам работы наблюдателей, передает РИА Новости.

«Снятие кандидатов в последнюю минуту и постоянные препятствия для избирателей с левого берега Днестра (Приднестровье — «Газета.Ru») могли препятствовать голосованию некоторых избирателей», — сказал Саид.

Досрочные выборы в республике состоялись 28 сентября. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися.

По итогам подсчета 100% протоколов, оппозиционные партии, включая «Патриотический блок», набрали 49,8% голосов, правящая «Партия действия и солидарности» (ПДС) получила 50,2%.

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признало эти выборы конкурентными.

Ранее политолог объяснил, что изменится в Молдавии после парламентских выборов.

