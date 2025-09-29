На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибига заявил, что Украина хочет закончить конфликт

Глава МИД Сибига: Украина хочет закончить конфликт в 2025 году
Украина хочет закончить конфликт в 2025 году. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube-канале.

«Мы хотим закончить эту войну в этом году», — заявил он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о готовности пойти на урегулирование конфликта, заявил, что Россия не должна устанавливать новые границы на Украине.

Также Зеленский говорил, что Украина должна присоединиться к Европейскому союзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Он призвал сделать так, чтобы европейская интеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики того или иного государства», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

При этом глава государства ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Вэнса и Келлога о возможных поставках ракет на Украину.

