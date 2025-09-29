Зеленский замялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

Зеленский нервно засмеялся после вопроса об уверенности в поддержке от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на форуме по вопросам безопасности в Варшаве Зеленскому задали вопрос о том, есть ли у него полная уверенность в том, что Трамп поддерживает его. Как пишет РИА Новости, украинский лидер замялся, и у него вырвался нервный смешок, на который зал отреагировал смехом.

Зеленский отметил, что в США «изменилась риторика», а позицию Трампа он назвал «сбалансированной». При этом четкого ответа на поставленный вопрос он не дал.

26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве писала, что Трамп на встрече с украинским коллегой в Нью-Йорке заявил о своей открытости к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

По данным The Telegraph, в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН 23 сентября Зеленский попросил у Трампа дальнобойные ракеты «Томагавк». По информации журналистов, украинские власти полагают, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров». Официального подтверждения не поступало, однако сам Зеленский уже говорил, что запросил у Вашингтона «новую систему вооружения» и угрожал ударами по Кремлю.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Вэнса и Келлога о возможных поставках ракет на Украину.