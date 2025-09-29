На Западе раскрыли, почему Киев не получит американские ракеты Tomahawk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат от США крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») из-за отсутствия пусковых платформ. Об этом пишет издание Army Recognition.

В публикации говорится, что ракеты «Томагавк» могли бы существенно расширить дальность и мощь ударов украинской армии. Однако проблема заключается в способах их применения. Авторы статьи обратили внимание на то, что турецкие корветы типа «Ада», которые строятся на Украине, не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41, необходимыми для запуска «Томагавков». А модернизация кораблей под эти ракеты будет технически сложной.

«Это (поставка «Томагавков». — «Газета.Ru») маловероятно с учетом рисков эскалации», — уточняется в материале.

До этого британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 23 сентября запросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк». Киев полагает, что это оружие «поможет усадить президента России Владимира Путина за стол переговоров». The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне досягаемости этих ракет.

Официального подтверждения не поступало, однако сам Зеленский ранее говорил, что запросил у Вашингтона «новую систему вооружения», и угрожал ударами по Кремлю.

Ранее в Британии призвали Трампа не помогать Украине из-за угроз Зеленского в адрес РФ.