На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли, почему Киев не получит американские ракеты Tomahawk

Army Recognition: Украина не получит Tomahawk из-за отсутствия пусковых платформ
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат от США крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») из-за отсутствия пусковых платформ. Об этом пишет издание Army Recognition.

В публикации говорится, что ракеты «Томагавк» могли бы существенно расширить дальность и мощь ударов украинской армии. Однако проблема заключается в способах их применения. Авторы статьи обратили внимание на то, что турецкие корветы типа «Ада», которые строятся на Украине, не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41, необходимыми для запуска «Томагавков». А модернизация кораблей под эти ракеты будет технически сложной.

«Это (поставка «Томагавков». — «Газета.Ru») маловероятно с учетом рисков эскалации», — уточняется в материале.

До этого британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 23 сентября запросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк». Киев полагает, что это оружие «поможет усадить президента России Владимира Путина за стол переговоров». The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне досягаемости этих ракет.

Официального подтверждения не поступало, однако сам Зеленский ранее говорил, что запросил у Вашингтона «новую систему вооружения», и угрожал ударами по Кремлю.

Ранее в Британии призвали Трампа не помогать Украине из-за угроз Зеленского в адрес РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами