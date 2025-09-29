На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны НАТО призвали соблюдать осторожность у границ РФ

Сикорский: странам НАТО следует проявлять осторожность у границ РФ
Damian Burzykowski/Global Look Press

Странам — членам НАТО следует проявлять осторожность с военными самолетами и кораблями у границ РФ. Такое заявление в ходе выступления на конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ РФ», — сказал дипломат.

Он добавил, что государствам Североатлантического альянса «не нужны конфронтации».

В сентябре агентство Bloomberg написало, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности их стран сбивать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО.

О том, что Североатлантический альянс имеет право ликвидировать истребители и дроны РФ, до этого сообщил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте. При этом журналисты телеканала CNN рассказали, что на Западе пока отсутствует единство мнений по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания представителей НАТО об уничтожении российских самолетов безрассудными и безответственными.

Ранее в РФ предупредили, что симметрично ответят на попытки НАТО сбивать российские самолеты.

