В Совбезе обвинили зарубежные страны в распространении ложной информации о России

Лживые данные, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации, целенаправленно распространяют и модерируют из-за рубежа. Об этом заявили на межведомственном совещании в аппарате Совета безопасности РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что зарубежные модераторы активно используют потенциал либерально-оппозиционных, националистических и иных организаций в целях тиражирования провокационных публикаций для дестабилизации обстановки, манипуляции общественным сознанием и внесения раскола в российское общество.

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Европа не захочет развязать войну с Россией поскольку попросту ее не потянет из-за экономической нестабильности. Он также отметил, что европейские политики не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.

Ранее Мария Захарова предупредила Европу о последствиях из-за дружбы с Украиной.