Европейцы, «играющие» с Украиной, должны осознавать, что они «кормят змею с руки». Тако мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Те, кто сейчас в Западной Европе манипулирует, играется с киевским режимом, должны понимать, что они просто кормят змею с руки», — сказала дипломат.

До этого Захарова заявила, что новость о том, что представители европейских стран якобы предупредили Москву о своей готовности сбивать российские военные самолеты, является русофобской фантазией.

Европейские послы на встрече в Москве на прошлой неделе заявили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. Эту позицию подтвердил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

Соответствующие заявления последовали за предполагаемым вхождением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии признали войну между королевством и Россией.