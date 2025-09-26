На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова высказалась о предупреждении Европы об ударах по российским самолетам

Захарова: новость о предупреждении Европы является русофобской фантазией
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Новость о том, что представители европейских стран якобы предупредили Москву о своей готовности сбивать российские самолеты, является русофобской фантазией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Так она отреагировала на слова бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который в статье для Bloomberg написал, что НАТО необходимо «начать полноценный военный ответ» на якобы нарушения воздушного пространства стран альянса со стороны России. По его словам, простое сопровождение российских истребителей домой раз за разом не привлечет внимания Кремля.

«Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии», — заявила Захарова.

Она отметила, что инфоповод был составлен для того, чтобы развить тему абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев. Представитель МИД добавила, что подобные новости создаются с целью поддержать агрессивную риторику Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами