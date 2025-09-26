Захарова высказалась о предупреждении Европы об ударах по российским самолетам

Новость о том, что представители европейских стран якобы предупредили Москву о своей готовности сбивать российские самолеты, является русофобской фантазией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Так она отреагировала на слова бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который в статье для Bloomberg написал, что НАТО необходимо «начать полноценный военный ответ» на якобы нарушения воздушного пространства стран альянса со стороны России. По его словам, простое сопровождение российских истребителей домой раз за разом не привлечет внимания Кремля.

«Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии», — заявила Захарова.

Она отметила, что инфоповод был составлен для того, чтобы развить тему абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев. Представитель МИД добавила, что подобные новости создаются с целью поддержать агрессивную риторику Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России.