Во Франции раскрыли, как выглядит «демократия по версии ЕС»

Филиппо: Санду выиграла выборы в Молдавии при помощи денег и вмешательства ЕС
Vladislav Culiomza/Reuters

Партия президента Молдавии Майи Санду смогла победить на парламентских выборах только благодаря многочисленным вмешательствам со стороны Европы. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Орел — я выиграл, решка — ты проиграл: вот что такое «демократия» по версии ЕС», — написал Филиппо.

По его мнению, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) Молдавии набрала 44,13% голосов на прошедших выборах только «благодаря миллиардам евро» и вмешательствам со стороны европейцев, которых было много.

Филиппо напомнил, что ранее Санду заявляла, что в случае поражения ее партии выборы были бы отменены.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, правящая партия внутри страны получила 44,13% голосов, Патриотический блок набрал 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54% голосов.

Удачного для партии Санду исхода удалось достичь благодаря голосованию на зарубежных участках и перераспределению голосов не прошедших в парламент партий.

Ранее Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии, упомянув Россию.

Выборы в Молдавии — 2025
