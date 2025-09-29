Филиппо: Санду выиграла выборы в Молдавии при помощи денег и вмешательства ЕС

Партия президента Молдавии Майи Санду смогла победить на парламентских выборах только благодаря многочисленным вмешательствам со стороны Европы. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Орел — я выиграл, решка — ты проиграл: вот что такое «демократия» по версии ЕС», — написал Филиппо.

По его мнению, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) Молдавии набрала 44,13% голосов на прошедших выборах только «благодаря миллиардам евро» и вмешательствам со стороны европейцев, которых было много.

Филиппо напомнил, что ранее Санду заявляла, что в случае поражения ее партии выборы были бы отменены.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, правящая партия внутри страны получила 44,13% голосов, Патриотический блок набрал 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54% голосов.

Удачного для партии Санду исхода удалось достичь благодаря голосованию на зарубежных участках и перераспределению голосов не прошедших в парламент партий.

Ранее Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии, упомянув Россию.