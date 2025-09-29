Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии, упомянув Россию

Зеленский поздравил Санду с успехом на парламентских выборах в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поздравил молдавского лидера Майю Санду с победой ее правящей партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах.

«Говорил с президентом Молдавии Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, России якобы не удалось провести «подрывную деятельность и дезинформацию» в Молдавии. Зеленский также заявил, что Украина всегда поддерживает республику.

По данным молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов на прошедших парламентских выборах. В свою очередь оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, набрала 49,84% голосов.

Как заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, молдавские оппозиционеры не признают результаты парламентских выборов и готовы их обжаловать. Он назвал прошедшее голосование «назначением», а не выборами.

Ранее экс-президент Молдавии предложил оппозиции выйти на митинг.