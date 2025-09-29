На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии, упомянув Россию

Зеленский поздравил Санду с успехом на парламентских выборах в Молдавии
true
true
true
close
Andreea Alexandru/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поздравил молдавского лидера Майю Санду с победой ее правящей партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах.

«Говорил с президентом Молдавии Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, России якобы не удалось провести «подрывную деятельность и дезинформацию» в Молдавии. Зеленский также заявил, что Украина всегда поддерживает республику.

По данным молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов на прошедших парламентских выборах. В свою очередь оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, набрала 49,84% голосов.

Как заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, молдавские оппозиционеры не признают результаты парламентских выборов и готовы их обжаловать. Он назвал прошедшее голосование «назначением», а не выборами.

Ранее экс-президент Молдавии предложил оппозиции выйти на митинг.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами