Песков оценил ситуацию с безопасностью и урегулированием в непризнанном Приднестровье

Песков: нельзя исключать провокаций в Приднестровье на фоне выборов в Молдавии
Vladislav Bachev/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с безопасностью и урегулированием в непризнанном Приднестровье на фоне проводимых в Молдавии парламентских выборов.

«Видим, что ситуация там спокойная. Но в то же время угрозу провокаций исключать нельзя. Что касается урегулирования, это сложная тема. Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдавии, говорить об этом сложно и почти невозможно. Имеется в виду такое руководство, которое исключает диалог с Россией», — сказал представитель Кремля.

В Молдавии 28 сентября состоялись парламентские выборы. В этот день молдавские правоохранители закрыли мост у приднестровского города Рыбница после анонимной угрозы о минировании.

По информации пресс-секретаря полиции Молдавии Дианы Фетко, угрозы минирования поступили из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья, где проходило голосование жителей непризнанной республики на выборах в молдавский парламент.

Накануне сообщалось, что МИД Приднестровья выразил протест, обвинив Кишинев в целенаправленном недопущении жителей непризнанной республики к парламентским выборам в Молдавии.

Ранее молдавская оппозиция набрала на выборах чуть меньше 50% голосов.

Выборы в Молдавии — 2025
Выборы в Молдавии — 2025
