В Молдавии завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось в 21:00 (совпадает с московским). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает ТАСС.

Сообщается, что на момент завершения мероприятий явка составила 1,5 млн избирателей (51%). Таким образом, порог для признания голосования легитимным (33,3%) был превышен. При этом в других странах голосование продолжается — там организаторы опираются на местное время.

В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы. За весь день общественники выявили почти 250 нарушений на избирательных участках. Среди инцидентов — подвоз избирателей, подкупы и «карусели». Оппозиция уверена: президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия могут аннулировать итоги выборов.

Также выяснилось, что французские спецслужбы требовали удалить некоторые молдавские Telegram-каналы в связи с предстоящими выборами. Но команда Павла Дурова отказалась выполнять такой запрос. Как проходил день выборов в Молдавии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Молдавия пойдет по «украинскому сценарию».