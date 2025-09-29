На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде оценили слова главы МИД Италии об отсутствии угрозы от России

Сенатор Пушков: слова Таяни о России контрастируют с истеричными выкриками в ЕС
Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков поприветствовал слова главы МИД Италии Антонио Таяни об отсутствии угрозы от России для его страны, и нежелании Москвы новой мировой войны. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он отметил, что на фоне «антироссийской истерии» на Западе, Таяни опроверг слова Владимира Зеленского о том, что российские БПЛА представляют угрозу для Италии, и что Москва якобы стремится к глобальному конфликту.

«Это заявление главы итальянского МИД сильно контрастирует с истеричными выкриками, доносящимися из Варшавы, Брюсселя или прибалтийских столиц. Таяни, несомненно, в курсе, что Россия не пыталась помешать самолету фон дер Ляйен приземлиться в Болгарии, создав помехи для GPS. Он также вряд ли всерьез воспринимает звучащую из Парижа ерунду, будто «русские стоят у ворот Парижа», — написал Пушков.

Именно поэтому он отверг попытку Киева распространить «предвоенную истерию» на Италию, констатировал парламентарий.

Накануне глава итальянского МИД Антонио Таяни опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских беспилотников в Италии. Министр отметил, что Россия не хочет третьей мировой войны.

По словам дипломата, после бездоказательных заявлений украинского лидера он проконсультировался с главой минобороны Италии Гвидо Кросетто, чтобы успокоить граждан.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о дронах в Норвегии и Дании.

