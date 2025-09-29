Глава республики Крым Сергей Аксенов в интервью ТАСС заявил, что киевский режим ущемлял права русских на территориях Донбасса и Новороссии, стремясь их поработить.

По его мнению, эти действия больше напоминают геноцид.

Аксенов подчеркнул, что целью врага было подчинение граждан с этническими русскими корнями. Он добавил, что российское государство способно обеспечить безопасность этих людей, а дальнейшие результаты будут зависеть от совместной работы властей и жителей региона.

«Только командная работа может повлиять на достижение тех результатов, которые ждут граждане на этих территориях», — отметил Аксенов.

Он также выражал надежду, что после окончания специальной военной операции жители Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей не будут жить с ощущением врага по соседству.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии подписали договоры о присоединении этих территорий к России после референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ранее, в марте 2014 года, после референдума Крым и Севастополь также воссоединились с РФ на фоне госпереворота на Украине.

Ранее Зеленский вновь отказался от территориальных уступок.