Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС выразил надежду, что после окончания специальной военной операции (СВО) жители Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей не будут жить с ощущением врага по соседству.

При этом Аксенов допустил, что ситуация на подконтрольных Киеву территориях даже после окончания СВО будет оказывать влияние на жителей новых регионов России. По его мнению, это произойдет в случае, если на Украине останутся милитаризованные территории, населенные людьми, враждебно настроенными по отношению к РФ.

«К сожалению, пройден горький путь, и это не наша вина, и лидер наш (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») правильно сказал: мы действовали исключительно с точки зрения благородства и справедливости, защиты людей», — сказал Аксенов.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

До этого Аксенов заявил, что возобновившийся между Россией и США диалог откроет новые возможности для Крыма. Он отметил, что при Дональде Трампе политика США кардинально изменилась. Глава Крыма считает, что когда у власти был Джо Байден, Соединенные Штаты держали курс на наращивание украинского конфликта и противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Зеленский вновь отказался от территориальных уступок.