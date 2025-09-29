На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили перспективы возобновления диалога с Украиной

Песков: из Киева нет никаких сигналов о возможном возобновлении переговоров
Maxim Shemetov/Reuters

Киев не подает сигналов о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли какие-либо сигналы о возможном возобновлении переговоров между делегациями РФ и Украины.

27 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, что у Киева и стран Европы не проглядывается желания договариваться о мире на Украине по-честному. По словам министра, Российская Федерация неоднократно предлагала государствам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности». Он подчеркнул, что предложения РФ «были проигнорированы и игнорируются по сей день».

19 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас Киев не ведет переговоры с Москвой о прекращении конфликта.

26 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники предпринимают попытки сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.

Переговоры о мире на Украине
