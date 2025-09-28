Движение по мосту у приднестровского города Рыбницы восстановлено

Мост между Приднестровьем и Молдавией открыли спустя четыре часа после угроз

Движение на мосту у приднестровского города Рыбница восстановлено спустя четыре часа после анонимной угрозы о минировании. Об этом газете «Известия» рассказал журналист Василий Мойсеенко.

«Спустя четыре часа мост в Рыбнице разблокировали, <...> движение начали как на правый берег, так и на левый», — заявил он.

В Молдавии 28 сентября состоялись парламентские выборы. В этот день молдавские правоохранители закрыли мост у приднестровского города Рыбница после анонимной угрозы о минировании.

По информации пресс-секретаря полиции Молдавии Дианы Фетко, угрозы минирования поступили из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья, где проходило голосование жителей непризнанной республики на выборах в молдавский парламент.

До этого местное правительство сообщало, что на ряд избирательных участков во время выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Случаи зафиксировали в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания).

Ранее в Молдавии завершилось голосование на парламентских выборах.