В партии Moldova Mare заявили о задержании в Москве мужчины с бюллетенями за PAS

В Москве задержали сотрудника спецслужб Молдавии с бюллетенями за Партию действия и солидарности (PAS) действующего президента республики Майи Санду. Об этом сообщил представитель партии Moldova Mare Игорь Хлопецкий, передает издание «Sputnik Молдова».

«Он является родственником бывшего главы Пограничной полиции, ставленника PAS Росияна Василоя. Его задержали власти в России с двумя мешками бюллетеней проштампованных за правящую партию», — сказал он.

По его словам, парламентские выборы в Молдавии фальсифицируют. Задержанный мужчина при себе у него имел два мешка документов со штампами, подчеркнул Хлопецкий.

Фотографию предполагаемого нарушителя показал Telegram-канал «RT на русском». Она также прикреплена к материалу.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Майя Санду заявила о вмешательстве в избирательный процесс и не исключила, что результаты выборов могут быть аннулированы. Она также сообщила гражданам о коррупции на парламентских выборах и купленных голосах.

Ранее на Западе заявили, что Молдавия пойдет по «украинскому сценарию».