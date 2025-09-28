Молдавия пойдет по «украинскому сценарию» в связи с принуждением республики к выбору между Россией и коллективным Западом. Таким мнением поделился американский журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

«Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как [молдавский президент Майя] Санду», — говорится в сообщении.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы, которые могут повлиять на планы Санду на дальнейшее сближение с ЕС. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика, а в самой стране прошла череда задержаний оппозиционеров.

В частности, президент Молдавии обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы при помощи священников Русской православной церкви, а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Кроме того, Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления молдавских властей находятся «за гранью здравого смысла». Она считает, что руководство республики не уверено, что сможет победить на парламентских выборах, поэтому использует обвинительную риторику в адрес России.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.