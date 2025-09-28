Захарова о просьбе Франции цензуровать Telegram в Молдавии: кто бы сомневался

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что около года назад спецслужбы Франции обратились с просьбой помочь Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед выборами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — сказала дипломат.

Павел Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему с просьбой помочь властям Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед выборами. Основатель мессенджера подчеркнул, что для него это недопустимо. Он добавил, что команда отказалась выполнять просьбу властей.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.