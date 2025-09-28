Константинов пообещал извлечь уроки из атаки на Форос

Крым извлечет уроки из атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Форос. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что главный ущерб — жизни людей.

«Это никакими деньгами не выразишь. Но можно извлечь уроки на будущее, чтобы отражать такие удары и не допускать жертв. А битые стекла мы уберем», — сказал Константинов.

По его словам, украинская сторона старается навредить Крыму всеми доступными способами. В том числе путем ударов по мирным объектам.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате травмы получили 16 человек, еще троих спасти не удалось. Кроме того, удару подверглась средняя школа Фороса имени А.С. Терлецкого.

В Минобороны РФ выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов.

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман возложил ответственность за этот удар по Крыму не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на страны НАТО, которые отдают ему распоряжения.

Ранее в Минобороны рассказали об ответе России на удары ВСУ по Крыму.