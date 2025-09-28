Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ) дало поразительный ответ в ответ на вопрос о якобы жертвах в Буче. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Ответ гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата», — заявил он.

По словам Лаврова, позже российской стороне в устной форме сообщили, что юристы секретариата сочли нецелесообразным разглашение данных о «жертвах» в Буче ради обеспечения безопасности их родственников.

До этого глава МИД заявил, что секретариат ООН не пытается вывести на чистую воду тех, кто организует «кровавые инсценировки» такие, как в Буче.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией.

Ранее президент Белоруссии назвал события в Буче операцией Великобритании.