СВР: ЕС не намерен отказываться от планов по оккупации Молдавии

Брюссель не намерен отказываться от планов по оккупации Молдавии даже если ситуация после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ.

По информации ведомства, поводом для ввода войск в Молдавию может стать провокация против российских войск в Приднестровье.

«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже», — говорится в сообщении.

23 сентября экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что восстановление культурно-исторических связей Молдавии с Россией входит в планы молдавской оппозиции в случае победы на парламентских выборах.

Президент Молдавии Майя Санду уже обвинила российскую сторону в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Ранее в Молдавии призвали вернуть государству единственный порт с выходом к морю.