Орбан осадил Зеленского и выступил с требованием к нему

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу, заявил в социальной сети Х, что глава украинского государства должен отстать от Будапешта.

Политик напомнил, что его страна входит в Евросоюз и НАТО. По его мнению, Украина «давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций».

«Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!» — написал он.

27 сентября глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что министерство иностранных дел Украины разочаровано, что не смогло втянуть Венгрию в конфликт с Россией.

26 сентября МИД Украины выступил с резкой критикой в адрес властей Венгрии, обвинив их в лицемерии и моральном разложении. Киев также обвинил Будапешт в обслуживании интересов Кремля.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство Украины было нарушено дронами, предположительно принадлежащими Венгрии. Он утверждал, что эти беспилотники могли быть задействованы в разведывательных операциях, собирая данные о промышленных объектах в приграничной зоне Украины.

Ранее Орбан пригрозил Украине последствиями из-за взрывов и угроз.