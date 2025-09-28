На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обвинили Санду в подрыве доверия граждан Молдавии в преддверии выборов

WP: Санду подрывает доверие граждан Молдавии к власти
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду подрывает доверие граждан республики к власти, преследуя якобы подозреваемых в работе на Россию лиц. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

«Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Санду, противостоя Москве, вынуждена вступить в борьбу с оппозицией. На этом фоне общественные деятели акцентируют внимание на проблеме свободы слова в Молдавии, следует из материала.

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее в Молдавии заявили о возможном нападении на страну в случае поражения Санду.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами