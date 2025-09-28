Президент Молдавии Майя Санду подрывает доверие граждан республики к власти, преследуя якобы подозреваемых в работе на Россию лиц. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

«Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Санду, противостоя Москве, вынуждена вступить в борьбу с оппозицией. На этом фоне общественные деятели акцентируют внимание на проблеме свободы слова в Молдавии, следует из материала.

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее в Молдавии заявили о возможном нападении на страну в случае поражения Санду.