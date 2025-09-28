На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии высказались о возможном достижении мира в Газе

В Британии заявили о скором консенсусе по ситуации с урегулированием в Газе
true
true
true
close
UK Government/Alice Hodgson/Global Look Press

Мировое сообщество приходит к консенсусу о необходимости завершения войны между Израилем и Палестиной. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, пишет ТАСС.

«Я чувствую, что формуется консенсус, что есть реальная энергия и решимость [в ООН] по теме мира. Я думаю, что мы достигли момента, когда мир хочет завершить эту войну», — сказала она.

Купер отметила, что был предложен ряд идей касательно решения ситуации с боевыми действиями в Газе. Европейской дипломатии остается проделать немало работы, подчеркнула она.

До этого газета Finansial Times писала о том, что министры в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху призывают его аннексировать территории Западного берега после решения ряда стран Запада признать Палестину. Отмечалось, что такой позиции, в частности, придерживается министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Ранее Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта в Газе, «похоже, достигнута».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами