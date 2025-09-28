В Британии высказались о возможном достижении мира в Газе

В Британии заявили о скором консенсусе по ситуации с урегулированием в Газе

Мировое сообщество приходит к консенсусу о необходимости завершения войны между Израилем и Палестиной. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, пишет ТАСС.

«Я чувствую, что формуется консенсус, что есть реальная энергия и решимость [в ООН] по теме мира. Я думаю, что мы достигли момента, когда мир хочет завершить эту войну», — сказала она.

Купер отметила, что был предложен ряд идей касательно решения ситуации с боевыми действиями в Газе. Европейской дипломатии остается проделать немало работы, подчеркнула она.

До этого газета Finansial Times писала о том, что министры в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху призывают его аннексировать территории Западного берега после решения ряда стран Запада признать Палестину. Отмечалось, что такой позиции, в частности, придерживается министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Ранее Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта в Газе, «похоже, достигнута».