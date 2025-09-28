Страны Запада рассматривают Молдавию как инструмент антироссийской агрессии. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров в статье для аналитического портала «Материк».

«Под предлогом «евроинтеграции» ценностный фундамент молдавского общества последовательно демонтируется по украинским лекалам. Цель — превратить страну в послушный инструмент антироссийской агрессии, а также расчистить в ней поле западным монополистам», — написал дипломат.

По словам Озерова, Молдавия в настоящее время деградирует. Посол отметил, что республика стоит на пороге социально-экономической катастрофы, а все проблемы власти страны списывают на «козни Москвы».

25 сентября депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что народ Молдавии не собирается воевать и не видит в России врага, вопреки ожиданиям Европейского союза и президента республики Майи Санду. По ее словам, жителей стран связывают традиции, общее прошлое и будущее.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду.