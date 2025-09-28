На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол России раскрыл отношение Запада к Молдавии

Посол Озеров: Запад видит Молдавию как инструмент антироссийской агрессии
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Страны Запада рассматривают Молдавию как инструмент антироссийской агрессии. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров в статье для аналитического портала «Материк».

«Под предлогом «евроинтеграции» ценностный фундамент молдавского общества последовательно демонтируется по украинским лекалам. Цель — превратить страну в послушный инструмент антироссийской агрессии, а также расчистить в ней поле западным монополистам», — написал дипломат.

По словам Озерова, Молдавия в настоящее время деградирует. Посол отметил, что республика стоит на пороге социально-экономической катастрофы, а все проблемы власти страны списывают на «козни Москвы».

25 сентября депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что народ Молдавии не собирается воевать и не видит в России врага, вопреки ожиданиям Европейского союза и президента республики Майи Санду. По ее словам, жителей стран связывают традиции, общее прошлое и будущее.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами